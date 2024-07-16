Пиар-ход: Франция пытается вытеснить РФ с Южного Кавказа

По его словам, Париж продолжит попытки «оторвать Россию от Армении». Перенджиев отметил, что сейчас Франция сосредоточится на Южном Кавказе. Политолог считает, что там хотят установить «профранцузское руководство».

Он выразил мнение, что во Франции поняли, что уже «ничего не могут поиметь на Украине». В связи с этим французские власти вынуждены делать различные пиар-ходы, подчеркнул Перенджиев.

Ранее, 14 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с 235-летием взятия Бастилии и подтвердил приглашение посетить в сентябре Армению с государственным визитом, передает «Радиоточка НСН».

