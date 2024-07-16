Пиар-ход: Франция пытается вытеснить РФ с Южного Кавказа
Франция предпринимает попытки вытеснить Россию с Южного Кавказа из-за желания повысить свое влияние. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, Париж продолжит попытки «оторвать Россию от Армении». Перенджиев отметил, что сейчас Франция сосредоточится на Южном Кавказе. Политолог считает, что там хотят установить «профранцузское руководство».
Он выразил мнение, что во Франции поняли, что уже «ничего не могут поиметь на Украине». В связи с этим французские власти вынуждены делать различные пиар-ходы, подчеркнул Перенджиев.
Ранее, 14 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с 235-летием взятия Бастилии и подтвердил приглашение посетить в сентябре Армению с государственным визитом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве временно ввели ограничение на скорость электросамокатов до 20 км/час
- Пиар-ход: Франция пытается вытеснить РФ с Южного Кавказа
- Захарова рассказала о возможности снятия санкций с Вэнса
- Олимпийская чемпионка Мастеркова: Олимпиада утратила свое вековое предназначение
- Губернатор Белгородской области заявил, что уходит на больничный
- В Крыму ввели веерные отключения света из-за аномальной жары
- Стоимость унции золота на Comex обновила исторический максимум
- Мадридский «Реал» официально презентовал Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»
- СМИ: Комиссия определила приоритетную версию причины крушения SSJ 100
- Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru