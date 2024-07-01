Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления Армении в ЕС

Вместе с тем политик отметил, что у армянского народа есть европейские стремления.

«Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, хочет этого ЕС или нет?... Готов ли ЕС принять нас. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что и внутри ЕС происходят процессы, которые... вызывают вопросы, связанные с итогами выборов», — указал Пашинян.

Ранее председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил о возможном проведении в республике референдума о вступлении в ЕС «в ближайшем будущем».

Между тем министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем на Дубровникском форуме, пишет RT.

