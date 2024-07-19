Пианист Кисин и экс-разведчик Швец признаны иноагентами

В сообщении говорится, что музыкант выступал против проведения СВО, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.

По этим же причинам в реестр иноагентов попали сын поэта Александра Галича, бывший священник РПЦ Григорий Михнов-Вайтенко, бывший советский разведчик Юрий Швец и экс-координатор саратовского штаба Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) Дмитрий Цибирев.

В ведомстве добавили, что из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация Фонд «Правовая инициатива».

Ранее Минюст признал иноагентом внучку советского легендарного летчика Валерия Чкалова, гражданку Израиля Дарью Богданову, которая прославилась после заявления в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве для завершения военного конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

