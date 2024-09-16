Пезешкиан: Иран не стремится заполучить ядерное оружие

По его словам, Тегерану угрожают США и Европа, требуя прекращения иранских ракетных программ.

«Если у нас не будет ракет, они будут сбрасывать на нас бомбы, как и на сектор Газа», - заключил Пезешкиан.

Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что обвинения в якобы имевших место поставках баллистических ракет из Ирана в Россию для применения в ходе специальной военной операции — ложь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».