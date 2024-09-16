Пезешкиан: Иран не стремится заполучить ядерное оружие

Иран не стремится заполучить ядерное оружие. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Зеленский заявил об отсутствии подтверждений поставок Ираном ракет в Россию

По его словам, Тегерану угрожают США и Европа, требуя прекращения иранских ракетных программ.

«Если у нас не будет ракет, они будут сбрасывать на нас бомбы, как и на сектор Газа», - заключил Пезешкиан.

Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что обвинения в якобы имевших место поставках баллистических ракет из Ирана в Россию для применения в ходе специальной военной операции — ложь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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