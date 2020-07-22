Певица Цыганова намерена побороться за пост губернатора Хабаровского края

«У меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал», - приводит слова Цыгановой издание «Подъём».

Певица рассказала, что духовник раньше называл её губернатором, хотя она баллотировалась в Госдуму.

В 2018 году Цыганова была доверенным лицом Владимира Путина, а в 2019 году проиграла борьбу за мандат депутата Госдумы от Комсомольского избирательного округа, представляя «Единую Россию».

