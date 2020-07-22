Певица Цыганова намерена побороться за пост губернатора Хабаровского края

Российская певица, уроженка Хабаровска Вика Цыганова заявила журналистам, что, возможно, будет участвовать в выборах губернатора Хабаровского края. По её словам, нынешний врио Михаил Дегтярёв говорит всё правильно – то же, что и она, насчёт укрепления вертикали власти. Но лидер должен быть беспартийным, считает Цыганова.

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«У меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал», - приводит слова Цыгановой издание «Подъём».

Певица рассказала, что духовник раньше называл её губернатором, хотя она баллотировалась в Госдуму.

В 2018 году Цыганова была доверенным лицом Владимира Путина, а в 2019 году проиграла борьбу за мандат депутата Госдумы от Комсомольского избирательного округа, представляя «Единую Россию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторВыборыХабаровский Край
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