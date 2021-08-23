Пушков ответил не желающему ждать «свиста от петуха» Кулебе
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о механизме работы международной инициативы «Крымская платформа».
Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев выведет РФ из Крыма. Кулеба напомнил, что в политике есть два пути: «либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть"», пишет «Свободная пресса».
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, высказывание Кулебы — «нечто новое, и явно не из русского языка».
«Свистящий петух, который, как известно, не свистит, а кукарекает, — нечто необычное и, думается, безграмотное. Это скорее применимо к действиям самих киевских властей, которые занимаются политическим свистом на самых разных платформах без всякой пользы для Украины, пока она стремительно катится вниз, к статусу самой бедной страны Европы», — считает сенатор.
Саммит «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. Представители 44 стран и международных организаций обсудят вопрос «деоккупации» Крыма, напоминает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- Совместные с Россией тыловые учения начались в Белоруссии
- В Германии раскритиковали скромный прием Меркель в Киеве
- Талибы объявили об осаде сил сопротивления в Панджшере
- Пушков ответил не желающему ждать «свиста от петуха» Кулебе
- В России из-за дефицита мигрантов выросли зарплаты низкоквалифицированных рабочих
- «Талибан» назвал крайний срок для вывода военных США из Афганистана
- Путин присвоил имя Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном
- Агента украинских спецслужб задержали в Туле
- В Крыму предупредили о последствиях для участников «Крымской платформы»
- Врач рассказал об особенностях вакцинации аллергиков от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru