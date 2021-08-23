Пушков ответил не желающему ждать «свиста от петуха» Кулебе

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о механизме работы международной инициативы «Крымская платформа».

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев выведет РФ из Крыма. Кулеба напомнил, что в политике есть два пути: «либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть"», пишет «Свободная пресса».

Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, высказывание Кулебы — «нечто новое, и явно не из русского языка».

«Свистящий петух, который, как известно, не свистит, а кукарекает, — нечто необычное и, думается, безграмотное. Это скорее применимо к действиям самих киевских властей, которые занимаются политическим свистом на самых разных платформах без всякой пользы для Украины, пока она стремительно катится вниз, к статусу самой бедной страны Европы», — считает сенатор.

Саммит «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. Представители 44 стран и международных организаций обсудят вопрос «деоккупации» Крыма, напоминает Газета.ру.

