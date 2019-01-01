ПАСЕ раздора. Украина ополчилась на сербского депутата
НСН рассказывает о новом витке противостояния Украины и России на полях ПАСЕ и поясняет, что так возмутило Киев в выступлении сербского депутата.
Тема ПАСЕ вновь на первых полосах. Накануне российская делегация получила официальное приглашение участвовать в июньской сессии. Украина, естественно, против. И заявляет свое недовольство вслух. Так министр иностранных дел Пaвел Климкин пригрозил, что Киев не будет делать «формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировaвшего себя», если Россия получит желанную индульгенцию без кaких-либо уступок. Климкин уверен, что в случае возвращения России в ПАСЕ, «Совет Европы рискует стaть слaбее и потерять доверие» не только нa Укрaине, но и в Европе в целом.
Суть подобных громких заявлений Климкина в частности, и Украины в целом в его лице пояснил НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
«Борьбу ПАСЕ с Россией широко разрекламировали в нашей стране, поэтому возвращение России в организацию будет воспринято как проигрыш Украины», - уверен бывший парламентарий.
Подобной точки зрения придерживается и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Как он ранее заявлял НСН, Украина противопоставляет себя большинству стран-членов Совета Европы.
«Ей совершенно все равно, что будет происходить с Советом Европы, в Совете Европы, с идеей общеевропейского гуманитарного и правового пространства. Киев любыми правдами и неправдами пытаются продавить через европейские институты свои интересы, невзирая на интересы других участников процесса», - отметил Косачев.
В коридорах ПАСЕ получил продолжение и конфликт между российской телеведущей Ольгой Скабеевой и украинским делегатом в ПАСЕ Бориславом Березой. Сначала он подошел к Ольге, чтобы извиниться за предыдущее столкновение, при этом заговорил на русском языке, хотя раньше утверждал, что не знает его. Но в этого общение Скабеевой и Березы вновь закончилось конфликтом, когда украинский парламентарий стал оскорблять журналистку.
Впрочем, та на грубость не отреагировала, отойдя в сторону заметила, что это последний перформанс Березы, потому что тот покидает ПАСЕ.
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