Петербуржец арестован за размещение «заведомо ложной информации о ВС РФ» в соцсетях

В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по вопросу вывоза зерна с территории Украины Украина разорвала дипотношения с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР Суд Москвы арестовал экс-замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства трехдверного внедорожника Lada Niva