Петербуржец арестован за размещение «заведомо ложной информации о ВС РФ» в соцсетях

Петербуржец был арестован по решению суда за размещение «заведомо ложной информации о ВС РФ» в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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Житель Петербурга Всеволод Королев взят под арест по решению суда, где пробудет до 11 сентября.

Следствие утверждает, что весной Королев разместил в соцсети информацию, которая содержит недостоверную информацию о действиях ВС РФ. Мужчину задержали 2 июля.

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ТЕГИ:Санкт-Петербург
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