Петербуржец арестован за размещение «заведомо ложной информации о ВС РФ» в соцсетях
13 июля 202220:20
Петербуржец был арестован по решению суда за размещение «заведомо ложной информации о ВС РФ» в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Житель Петербурга Всеволод Королев взят под арест по решению суда, где пробудет до 11 сентября.
Следствие утверждает, что весной Королев разместил в соцсети информацию, которая содержит недостоверную информацию о действиях ВС РФ. Мужчину задержали 2 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Не менее 18 человек погибли в Индии из-за ливней
- На юге Танзании обнаружили неизвестную болезнь
- РФ, Украина и Турция договорились о создании центра по экспорту зерна в Стамбуле
- Петербуржец арестован за размещение «заведомо ложной информации о ВС РФ» в соцсетях
- Белорусы могут с 14 июля не предоставлять ПЦР-тест при въезде в РФ
- Украина объявила о разрыве дипотношений с КНДР
- Глава ООН предрек кризис в 94 странах мира
- ВОЗ призвала вернуть масочный режим во всех странах мира
- Рассмотрение вопросов о статусе кандидата в ЕС для Грузии перенесено на 2023 год
- Два кандидата на пост премьера Британии прошли во второй тур
13 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru