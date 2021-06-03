Пескова расстроили слова Зюганова о манипуляциях на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, поступало ли Владимиру Путину открытое письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает РИА Новости.

Комментируя текст послания он назвал оскорбительными для Кремля озвученные политиком обвинения в манипуляциях с выборами и в администрации президента с ними не согласны.

«Такие обвинения, они слишком серьёзны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», - сказал представитель Кремля.

Ранее лидер КПРФ направил президенту РФ открытое письмо, в котором призвал сменить социально-экономический курс страны. Также Зюганов заявил, что до определённого момента «можно добиваться угодного результата на выборах и оправдывать этим несменяемость курса», однако это не позволит «отменить его историческую обречённость».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановВладимир ПутинДмитрий Песков
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