Песков заявил об усилении безопасности Путина после покушения на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после покушений на западных политиков обеспечение безопасности Владимира Путина усилено. Меры, по его словам, приняты «по понятным причинам».
«Для безопасности Путина делают все необходимое с учетом эскалации мировой напряженности», - пояснил Песков.
Представитель Кремля добавил, что после вчерашнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа, российский глава не связывался с ним и не планирует этого делать.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть следствием сговора спецслужб, либо действовал психопат-одиночка, действия которого не смогли «просчитать», предположил в интервью НСН член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru