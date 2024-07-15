Песков заявил об усилении безопасности Путина после покушения на Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после покушений на западных политиков обеспечение безопасности Владимира Путина усилено. Меры, по его словам, приняты «по понятным причинам».

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«Для безопасности Путина делают все необходимое с учетом эскалации мировой напряженности», - пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что после вчерашнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа, российский глава не связывался с ним и не планирует этого делать.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть следствием сговора спецслужб, либо действовал психопат-одиночка, действия которого не смогли «просчитать», предположил в интервью НСН член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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