Песков заявил об усилении безопасности Путина после покушения на Трампа

«Для безопасности Путина делают все необходимое с учетом эскалации мировой напряженности», - пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что после вчерашнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа, российский глава не связывался с ним и не планирует этого делать.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть следствием сговора спецслужб, либо действовал психопат-одиночка, действия которого не смогли «просчитать», предположил в интервью НСН член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло.

