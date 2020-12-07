Песков заявил об отсутствии у Чубайса обязанности вести диалог с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анатолий Чубайс на новом посту будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН, сообщает РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, в обязанности спецпредставитель президента по связям с международными организациями не входит диалог с США. По словам Пескова, вопрос достижения целей устойчивого развития мог бы являться одной из составляющих диалога Москвы и Вашингтона, «но не является».

«Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», - подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что отношениями России и США занимаются МИД, другие ведомства в координации с ним и глава государства.

На прошлой неделе Чубайс покинул пост главы «Роснано» и перешел на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН назвал это назначение «важным» с точки зрения переговоров, так как экс-главе «Роснано» доверяют определённые круги на Западе. «Чубайс может выполнять отдельные поручения в неформальном диалоге, что-то донося до наших западных партнёров», - сказал он.

