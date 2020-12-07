Много грехов, но есть плюсы. Политолог объяснил новую роль Чубайса

«У Чубайса много грехов, но есть и очевидные плюсы – у него есть доверие у определенных кругов на Западе, с чем и связано это назначение. Это очень важное назначение с точки зрения переговоров и с международными организациями, и на их площадках с ключевыми игроками мировой политики. Понятно, что за последние четыре года, пока господин Трамп управлял, очень многое с точки зрения международного взаимодействия было разрушено. Поэтому назначение Чубайса — это усиление переговорного процесса на этих площадках. При этом мы понимаем, что его роль ограничена, и ключевая задача — координация этого направления — лежит на МИД России, но Чубайс может выполнять отдельные поручения в неформальном диалоге, что-то донося до наших западных партнёров», - сказал он.

Сам Чубайс прокомментировал своё новое назначение на личной странице в Facebook, написав, что ему неоднократно приходилось заниматься тем, что важно для России, однако не очень приятно для него самого. Бывший руководитель госкорпорации отметил, что его новая должность значима для страны и ему интересна.



Анатолий Чубайс занимал пост гендиректора «Российской корпорации нанотехнологий» (позже — «Роснано» ) с 2008 года, с 2011 по 2020 годы был председателем правления госкорпорации.

