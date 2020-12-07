Много грехов, но есть плюсы. Политолог объяснил новую роль Чубайса
Политтехнолог Марат Баширов рассказал НСН, что будет делать экс-глава "Роснано" на новой должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В новой должности экс-глава «Роснано» не будет считаться госслужащим или сотрудником президентской администрации.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН рассказал, почему Чубайса назначили на эту должность.
«У Чубайса много грехов, но есть и очевидные плюсы – у него есть доверие у определенных кругов на Западе, с чем и связано это назначение. Это очень важное назначение с точки зрения переговоров и с международными организациями, и на их площадках с ключевыми игроками мировой политики. Понятно, что за последние четыре года, пока господин Трамп управлял, очень многое с точки зрения международного взаимодействия было разрушено. Поэтому назначение Чубайса — это усиление переговорного процесса на этих площадках. При этом мы понимаем, что его роль ограничена, и ключевая задача — координация этого направления — лежит на МИД России, но Чубайс может выполнять отдельные поручения в неформальном диалоге, что-то донося до наших западных партнёров», - сказал он.
Сам Чубайс прокомментировал своё новое назначение на личной странице в Facebook, написав, что ему неоднократно приходилось заниматься тем, что важно для России, однако не очень приятно для него самого. Бывший руководитель госкорпорации отметил, что его новая должность значима для страны и ему интересна.
Анатолий Чубайс занимал пост гендиректора «Российской корпорации нанотехнологий» (позже — «Роснано» ) с 2008 года, с 2011 по 2020 годы был председателем правления госкорпорации.
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