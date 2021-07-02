Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского
Подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой не ведется, стоит на мете. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил слова украинского лидера о том, что русских и украинцев нельзя назвать одним народом.
Песков подчеркнул, что такое заявления вряд ли укладываются в процесс подготовки к встрече лидеров двух стран.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.Захарова напомнила Зеленскому его слова, которые он произнес в апреле 2014 года. Тогда Зеленский в интервью «Муниципальной газете» уверенно заявил, что русские и украинцы – это один народ.
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