Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой не ведется, стоит на мете. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил слова украинского лидера о том, что русских и украинцев нельзя назвать одним народом.

Британское посольство выразило надежду, что сборная Украины по футболу отдохнет в Крыму

Песков подчеркнул, что такое заявления вряд ли укладываются в процесс подготовки к встрече лидеров двух стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.Захарова напомнила Зеленскому его слова, которые он произнес в апреле 2014 года. Тогда Зеленский в интервью «Муниципальной газете» уверенно заявил, что русские и украинцы – это один народ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Российско-украинские Отношения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры