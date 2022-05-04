Песков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Путина и Папы Римского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никаких договоренностей о встрече Владимира Путина и Папы Римского Франциска, сообщает ТАСС.

Папа Римский допустил, что спецоперацию на Украине спровоцировали действия НАТО у российских границ

«Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались», - рассказал он.

Представитель Кремля добавил, что «подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб», однако ничего конкретного «не озвучивалось».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ВстречаДмитрий ПесковВладимир ПутинПапа Римский Франциск
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