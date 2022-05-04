Песков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Путина и Папы Римского

«Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались», - рассказал он.

Представитель Кремля добавил, что «подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб», однако ничего конкретного «не озвучивалось».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине, сообщает RT.

