Песков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Путина и Папы Римского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никаких договоренностей о встрече Владимира Путина и Папы Римского Франциска, сообщает ТАСС.
«Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались», - рассказал он.
Представитель Кремля добавил, что «подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб», однако ничего конкретного «не озвучивалось».
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине, сообщает RT.
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