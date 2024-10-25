Песков заявил об «аномалиях» в ходе референдума в Молдавии

По его словам, в динамике подсчёта голосов «невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения».

«Руководство Молдавии не утруждает себя, чтобы объяснить эти аномалии, но специалисты, конечно же, задаются вопросами», - заключил представитель Кремля.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

