Песков заявил об «аномалиях» в ходе референдума в Молдавии

Специалисты с непониманием относятся к результатам референдума в Молдавии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, в динамике подсчёта голосов «невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения».

«Руководство Молдавии не утруждает себя, чтобы объяснить эти аномалии, но специалисты, конечно же, задаются вопросами», - заключил представитель Кремля.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумГолосованиеМолдавияДмитрий Песков

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