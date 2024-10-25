Песков заявил об «аномалиях» в ходе референдума в Молдавии
Специалисты с непониманием относятся к результатам референдума в Молдавии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в динамике подсчёта голосов «невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения».
«Руководство Молдавии не утруждает себя, чтобы объяснить эти аномалии, но специалисты, конечно же, задаются вопросами», - заключил представитель Кремля.
Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru