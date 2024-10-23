МИД РФ: В Москве не верят результатам референдума в Молдавии о присоединении к ЕС
Москва не верит официальным результатам конституционного референдума в Молдавии о присоединении к ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Молдавии «прозвучало решительное «нет» по вопросу интегрирования страны в ЕС, однако президент Молдавии Майя Санду сделала все, для того, чтобы фальсифицировать результаты.
По словам Захаровой, результаты референдума были «обеспечены в последний момент».
В Молдавии 20 октября состоялся первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросам интеграции в Евросоюз. Согласно официальным результатам, «за» присоединение к ЕС высказались 50,46% граждан, а «против» - 49,54%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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