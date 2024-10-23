Она отметила, что в Молдавии «прозвучало решительное «нет» по вопросу интегрирования страны в ЕС, однако президент Молдавии Майя Санду сделала все, для того, чтобы фальсифицировать результаты.

По словам Захаровой, результаты референдума были «обеспечены в последний момент».

В Молдавии 20 октября состоялся первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросам интеграции в Евросоюз. Согласно официальным результатам, «за» присоединение к ЕС высказались 50,46% граждан, а «против» - 49,54%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



