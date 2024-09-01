Песков заявил о жестком и бескомпромиссном разговоре Путина и Байдена в 2021 году

Онлайн-разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в декабре 2021 года был жестким и бескомпромиссным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков усомнился в обещании Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

«С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

В декабре 2021 года Кремль называл разговор двух лидеров откровенным и деловым. Отмечалось, что основной темой беседы стала Украина.

Ранее Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры