Песков заявил о жестком и бескомпромиссном разговоре Путина и Байдена в 2021 году
Онлайн-разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в декабре 2021 года был жестким и бескомпромиссным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», - сказал пресс-секретарь российского лидера.
В декабре 2021 года Кремль называл разговор двух лидеров откровенным и деловым. Отмечалось, что основной темой беседы стала Украина.
Ранее Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru