Песков усомнился в обещании Трампа закончить конфликт на Украине за сутки
У кандидата в президенты США Дональда Трампа нет «волшебной палочки» для решения конфликта на Украине в короткие сроки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«В течение суток ничего сделать невозможно», - выразил уверенность представитель Кремля.
Песков допустил, что при Трампе США откажутся от поддержки Киева и остановят программы военной помощи.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия Трампа по Украине в случае прихода к власти будут непредсказуемыми, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru