Песков усомнился в обещании Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

«В течение суток ничего сделать невозможно», - выразил уверенность представитель Кремля.

Песков допустил, что при Трампе США откажутся от поддержки Киева и остановят программы военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия Трампа по Украине в случае прихода к власти будут непредсказуемыми, отмечает «Радиоточка НСН».

