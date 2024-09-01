Песков усомнился в обещании Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

У кандидата в президенты США Дональда Трампа нет «волшебной палочки» для решения конфликта на Украине в короткие сроки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Первое предвыборное интервью Харрис не содержало упоминания РФ или Украины

«В течение суток ничего сделать невозможно», - выразил уверенность представитель Кремля.

Песков допустил, что при Трампе США откажутся от поддержки Киева и остановят программы военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия Трампа по Украине в случае прихода к власти будут непредсказуемыми, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампДмитрий Песков

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