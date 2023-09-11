Песков заявил о попытках Запада раскачать обстановку внутри России

Коллективный Запад пытается любыми средствами дестабилизировать обстановку внутри России. Об этом в интервью газете «Известия» сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Киев старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией

Представитель Кремля отметил, что эти попытки завершились провалом. Песков указал на консолидацию общества вокруг президента.

По его словам, Россия успешно справляется с экономическим давлением Запада

«Плюс, конечно, принимаются эффективные меры по борьбе с попытками вмешательства в наши внутренние дела», - добавил он.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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