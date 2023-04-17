Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность

США никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российские спецслужбы работают и выполняют свои функции, оказывая противодействие Вашингтону.

«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции», - сказал он в ответ на вопрос журналистов о проникновении спецслужб США в российские структуры.

СМИ: разведка РФ могла получить опасную для ВСУ информацию из-за утечки данных

Интенсивность разведки США у российских границ в ближайшее время будет нарастать, заявил ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, на фоне контрнаступления ВСУ разведка будет вестись 24 часа в сутки. Накануне The Washington Post сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате которого MQ-9 упал в Черное море.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РазведкаСШАКремльПесков

Горячие новости

Все новости

партнеры