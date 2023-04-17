Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность

США никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российские спецслужбы работают и выполняют свои функции, оказывая противодействие Вашингтону.

«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции», - сказал он в ответ на вопрос журналистов о проникновении спецслужб США в российские структуры.