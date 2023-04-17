Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность
США никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российские спецслужбы работают и выполняют свои функции, оказывая противодействие Вашингтону.
«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции», - сказал он в ответ на вопрос журналистов о проникновении спецслужб США в российские структуры.
Интенсивность разведки США у российских границ в ближайшее время будет нарастать, заявил ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, на фоне контрнаступления ВСУ разведка будет вестись 24 часа в сутки. Накануне The Washington Post сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате которого MQ-9 упал в Черное море.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru