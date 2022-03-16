Песков заявил о «нормальном» эмоциональном состоянии Путина

Президент РФ Владимир Путин работает весь день до поздней ночи, однако его эмоциональное состояние остается стабильным. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. <...> Эмоциональное состояние (у президента) в норме», - передает слова Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля заявил, что компании многих российских бизнесменов работают по всему миру. По его словам, санкции в отношении «этих международных предпринимателей» являются бандитизмом.


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Фото: kremlin.ru
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