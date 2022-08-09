Украина остановила транзит нефти из России

По его словам, речь идёт о южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Он пояснил, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

«Денежные средства были возвращены на счёт ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращён в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», - добавил Демин.

Антироссийские санкции стали ужесточаться в ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, пишут «Известия». Седьмой пакет ограничений Евросоюз принял 21 июля.

