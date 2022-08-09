Украина остановила транзит нефти из России
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт о южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Он пояснил, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях санкций Евросоюза.
«Денежные средства были возвращены на счёт ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращён в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», - добавил Демин.
Антироссийские санкции стали ужесточаться в ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, пишут «Известия». Седьмой пакет ограничений Евросоюз принял 21 июля.
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