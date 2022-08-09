Украина остановила транзит нефти из России

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти, сообщает РИА Новости.

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По его словам, речь идёт о южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Он пояснил, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

«Денежные средства были возвращены на счёт ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращён в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», - добавил Демин.

Антироссийские санкции стали ужесточаться в ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, пишут «Известия». Седьмой пакет ограничений Евросоюз принял 21 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьРоссияУкраина
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