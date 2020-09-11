Песков заявил о неприятии указаний от других стран по делу Навального

Зарубежным государствам не следует диктовать Кремлю, какие юридические действия предпринять в ситуации с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Также официальный представитель Кремля отметил, что не исключает того, что правоохранительные органы РФ направят в ФРГ дополнительные запросы по ситуации с предполагаемым отравлением оппозиционера.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что в связи с инцидентом с Навальным ведется проверка. При этом, по его словам, Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, «тем более лаборатории армии ФРГ», подчеркивает Ura.ru.