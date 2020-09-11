Песков заявил о неприятии указаний от других стран по делу Навального
Зарубежным государствам не следует диктовать Кремлю, какие юридические действия предпринять в ситуации с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Также официальный представитель Кремля отметил, что не исключает того, что правоохранительные органы РФ направят в ФРГ дополнительные запросы по ситуации с предполагаемым отравлением оппозиционера.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что в связи с инцидентом с Навальным ведется проверка. При этом, по его словам, Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, «тем более лаборатории армии ФРГ», подчеркивает Ura.ru.
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель назвала «достаточно серьёзной» проблемой для Евросоюза ситуацию Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС. Ранее власти Германии со ссылкой на заключение военных врачей заявили, что оппозиционер был отравлен веществом класса «Новичок». Позже стало известно, что результаты анализов Навального были направлены в ОЗХО, отмечает РИА ФАН. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что пока нет оснований считать произошедшее с Навальным попыткой намеренного отравления.
О том, что оппозиционер вышел из комы стало известно на прошлой неделе. В понедельник, 10 сентября, немецкие СМИ сообщили о том, что Навальный пришёл в себя и вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации.
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