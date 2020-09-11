Власти Германии допустили приостановку «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии внесут в повестку дня все возможные варианты реакции на историю с предполагаемым отравлением Алексея Навального, включая приостановку «Северного потока-2». Об этом в эфире немецкого телевидения заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, то, что санкции не действуют, ещё не означает, что их не нужно вводить.

«Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», - цитирует дипломата ТАСС.

Масс подчеркнул, что Россия может повлиять на решение Берлина по «Северному потоку-2», если примет участие в расследовании инцидента с Навальным.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее назвал призывы остановить «Северный поток-2» ошибкой, поскольку это «не проект Путина» и в нём участвует много европейских компаний, передаёт RT.

Власти Германии первоначально не увязывали «дело Навального» с судьбой «Северного потока-2». Однако позиция изменилась, когда врачи Бундесвера заявили, что Навальный был отравлен в России веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву провести расследование.

