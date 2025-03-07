Песков заявил о необходимости переговоров с США о ядерном вооружении
Переговоры России и США о контроле над ядерным вооружением необходимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, при этом следует учитывать и европейские арсеналы, особенно после заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о намерении Парижа «обеспечить свой ядерный зонтик для безопасности» Европы.
«Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею», — заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, добавив, что готов обсудить вопрос денуклеаризации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru