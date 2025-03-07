Песков заявил о необходимости переговоров с США о ядерном вооружении

По его словам, при этом следует учитывать и европейские арсеналы, особенно после заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о намерении Парижа «обеспечить свой ядерный зонтик для безопасности» Европы.

«Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, добавив, что готов обсудить вопрос денуклеаризации, сообщает RT.

