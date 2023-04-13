Песков заявил о необходимости изучить требование Гааги выплатить Киеву 5 млрд долларов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требование Третейского суда в Гааге к России о выплате украинскому «Нафтогазу» компенсации, сначала следует проанализировать, сообщает ТАСС.
Он отметил, что данная тяжба действительно имела место и не является новой, однако принятое судом решение - новое.
«Его нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», - указал представитель Кремля.
Ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компании компенсацию в размере 5 млрд долларов якобы за потерянные в Крыму «буровые установки, газопроводы, флот и админздания», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru