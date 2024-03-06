Песков заявил о любви в России к немцам и Германии

В России очень любят немцев и Германию. Так оценил отношение к этой стране и её жителям представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

При всём при этом, по словам Пескова, ФРГ допускает немало ошибок и просчётов, а телефонный разговор офицеров Бундесвера (о ракетном ударе по Крымскому мосту - НСН) продемонстрировал запредельность ситуации. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на реплику одного из участников дискуссии, который заметил, что в Германии очень любят русских и приветствуют дружбу народов.