Песков заявил о любви в России к немцам и Германии

В России очень любят немцев и Германию. Так оценил отношение к этой стране и её жителям представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

При всём при этом, по словам Пескова, ФРГ допускает немало ошибок и просчётов, а телефонный разговор офицеров Бундесвера (о ракетном ударе по Крымскому мосту - НСН) продемонстрировал запредельность ситуации. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на реплику одного из участников дискуссии, который заметил, что в Германии очень любят русских и приветствуют дружбу народов.

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Песков также отметил, что время мудрых политиков во многих европейских странах закончилось. Что касается телефонного разговора, то, по словам представителя Кремля, он ставит вопрос - то ли власть не знает, что делают военные, то ли все они делают то, что может привести к тяжёлым последствиям для всех немцев.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что Россия не будет закрывать глаза на данную ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости
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