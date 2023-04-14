Песков заявил, что Запад не сможет узаконить заморозку российских активов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу не удастся упаковать в нормы международного права блокировку российских активов, сообщает ТАСС.
Комментируя статью в Die Welt о том, что замороженные в Европе активы Центробанка РФ придется вернуть России после окончания конфликта на Украине, он указал, что любые попытки каким-либо образом легитимизировать эти «бандитские действия» обречены на провал.
«Куда ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными... Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано», - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что Москва будет следить за дальнейшими действиями Запада.
Ранее издание Die Welt заявило, что эксперты Еврокомиссии считают невозможной, с юридической точки зрения, передачу Украине активов Центробанка РФ, сообщает RT.
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