Песков заявил, что замены ООН в настоящее время не существует

Замены ООН сейчас не существует, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

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«Мы исходим из руководящей роли ООН. Считаем, что - при всех очевидных неэффективностях этой организации на фоне современных вызовов - замены этой организации не существует», - отметил пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, в настоящее время нет возможности создать альтернативу международной организации.

Ранее в США сенатор-республиканец Майк Ли предложил стране выйти из состава ООН и прекратить финансирование организации. Соответствующая инициатива внесена в Сенат США.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ООНДмитрий Песков

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