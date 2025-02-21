Песков заявил, что замены ООН в настоящее время не существует

«Мы исходим из руководящей роли ООН. Считаем, что - при всех очевидных неэффективностях этой организации на фоне современных вызовов - замены этой организации не существует», - отметил пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, в настоящее время нет возможности создать альтернативу международной организации.

Ранее в США сенатор-республиканец Майк Ли предложил стране выйти из состава ООН и прекратить финансирование организации. Соответствующая инициатива внесена в Сенат США.

