Песков заявил, что замены ООН в настоящее время не существует
Замены ООН сейчас не существует, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
«Мы исходим из руководящей роли ООН. Считаем, что - при всех очевидных неэффективностях этой организации на фоне современных вызовов - замены этой организации не существует», - отметил пресс-секретарь.
По словам представителя Кремля, в настоящее время нет возможности создать альтернативу международной организации.
Ранее в США сенатор-республиканец Майк Ли предложил стране выйти из состава ООН и прекратить финансирование организации. Соответствующая инициатива внесена в Сенат США.
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