Песков заявил, что выборы в Молдавии не были честными и демократическими

Выборы президента Молдавии, завершившиеся 3 ноября, нельзя считать честными и демократическими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва может объективно судить о голосовании, говоря о сотнях тысяч проживающих в России молдавских граждан, у которых не было возможности принять участие в выборах и использовать свой голос.

«Это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые... считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что у большой части избирателей в республике не было возможности голосовать, в отличие от граждан, работающих в странах Европы.

Ранее действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла выборы главы государства с 55,33% голосов. Оппозиционный блок «Победа» заявил, что опротестует итоги голосования, так как политик одержала победу «благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям».

