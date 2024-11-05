Песков заявил, что выборы в Молдавии не были честными и демократическими
Выборы президента Молдавии, завершившиеся 3 ноября, нельзя считать честными и демократическими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Москва может объективно судить о голосовании, говоря о сотнях тысяч проживающих в России молдавских граждан, у которых не было возможности принять участие в выборах и использовать свой голос.
«Это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые... считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что у большой части избирателей в республике не было возможности голосовать, в отличие от граждан, работающих в странах Европы.
Ранее действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла выборы главы государства с 55,33% голосов. Оппозиционный блок «Победа» заявил, что опротестует итоги голосования, так как политик одержала победу «благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru