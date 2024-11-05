Оппозиция в Молдавии опротестует итоги президентских выборов
Оппозиционный блок «Победа» намерен опротестовать результаты выборов президента Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.
Ранее в республике прошли президентские выборы, во втором туре победу одержала действующий лидер страны Майя Санду с 55,33% голосов, напоминает Ura.ru. Ее соперник, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, набрал 44,67%. В Партии социалистов республики, от которой баллотировался Стояногло, заявили, что Санду выиграла выборы лишь благодаря голосованию на зарубежных участках, а внутри страны не поддержали политику действующей власти.
«Блок "Победа" опротестует итоги выборов. Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям», — указали в политическом объединении.
Оппозиционный блок назвал «узурпацией власти» каждый день правления Санду и выразил уверенность, что президент должна покинуть пост.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru