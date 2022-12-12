Песков заявил, что встреча Путина и Моди до конца года не планировалась
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до конца года встречи у Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планировалось, сообщает РИА Новости.
По его словам, «никто ни от чего не отказывался».
«До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось... никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из индийского правительства, заявило, что Нарендра Моди отказался от ежегодной встречи с Владимиром Путиным из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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