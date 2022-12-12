Песков заявил, что встреча Путина и Моди до конца года не планировалась

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до конца года встречи у Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планировалось, сообщает РИА Новости.

Премьер Индии Моди заявил о важности соглашений, заключенных с Россией

По его словам, «никто ни от чего не отказывался».

«До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось... никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из индийского правительства, заявило, что Нарендра Моди отказался от ежегодной встречи с Владимиром Путиным из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковИндияРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры