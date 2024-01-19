Песков заявил, что возобновление зерновой сделки не обсуждается
19 января 202413:53
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждение по вопросу возобновления зерновой сделки не ведётся, сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что для этого нет никаких оснований.
«Сделка так и не была выполнена в той части, которая касалась России. И мы не види никаких перспектив для их выполнения», - заключил представитель Кремля.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что восстановление зерновой сделки в её изначальном виде бессмысленно, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-адвокат получил семь лет колонии за покушение на мошенничество
- «Полны рисков»: Песков оценил поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
- Пашинян упрекнул Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе
- Песков: очередь желающих присоединиться к БРИКС большая
- Петербург в 2023 году перевыполнил плановый показатель по вводу жилья на 25%
- Потерпевшие при теракте в Санкт-Петербурге подали миллионные иски к Треповой
- В Госдуме ответили Ярмольнику на нехватку талантливых людей в России
- ФСБ задержала женщину за сбор данных о российской армии
- Песков заявил, что возобновление зерновой сделки не обсуждается
- Турпоток на Северный Кавказ за 11 месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru