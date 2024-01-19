Песков заявил, что возобновление зерновой сделки не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждение по вопросу возобновления зерновой сделки не ведётся, сообщает ТАСС.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что для этого нет никаких оснований.

«Сделка так и не была выполнена в той части, которая касалась России. И мы не види никаких перспектив для их выполнения», - заключил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что восстановление зерновой сделки в её изначальном виде бессмысленно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноРоссияДмитрий Песков

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