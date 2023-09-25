СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам

Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, ограничения сняты впервые с 2020 года, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

При этом отмечается, что все иностранцы по прибытии в КНДР должны будут пройти двухдневный карантин. В начале пандемии коронавируса Пхеньян решил полностью закрыть границы.

Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР

16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморский край, на железнодорожной станции Артем-Приморский политика встретили власти и ученики местной школы. Северокорейский лидер приехал на станцию на бронепоезде. Ким Чен Ына встретили глава межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, представители регионального правительства.

Поезд северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его официального визита в Россию проехал более 4 тыс. км, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ТуристыКоронавирусКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры