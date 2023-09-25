СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам

Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, ограничения сняты впервые с 2020 года, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

При этом отмечается, что все иностранцы по прибытии в КНДР должны будут пройти двухдневный карантин. В начале пандемии коронавируса Пхеньян решил полностью закрыть границы.