СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам
Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, ограничения сняты впервые с 2020 года, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на китайский телеканал CCTV.
При этом отмечается, что все иностранцы по прибытии в КНДР должны будут пройти двухдневный карантин. В начале пандемии коронавируса Пхеньян решил полностью закрыть границы.
16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморский край, на железнодорожной станции Артем-Приморский политика встретили власти и ученики местной школы. Северокорейский лидер приехал на станцию на бронепоезде. Ким Чен Ына встретили глава межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, представители регионального правительства.
Поезд северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его официального визита в Россию проехал более 4 тыс. км, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru