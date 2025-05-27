Песков заявил, что в Кремле видели кадры с пощечиной Макрону

В Кремле видели кадры с пощечиной французскому лидеру Эммануэлю Макрону, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Елисейский дворец прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону

«По телевизору видели, да, как и все», — сообщил он. Представитель Кремля отказался комментировать произошедшее.

Макрон заявил, что он и его супруга Брижит перед выходом из самолёта во Вьетнаме «просто дурачились». В Елисейском дворце подтвердили подлинность видео, на котором глава Франции во время визита во Вьетнам получил пощечину от своей жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael
ТЕГИ:Дмитрий ПесковФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры