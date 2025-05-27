Песков заявил, что в Кремле видели кадры с пощечиной Макрону

«По телевизору видели, да, как и все», — сообщил он. Представитель Кремля отказался комментировать произошедшее.

Макрон заявил, что он и его супруга Брижит перед выходом из самолёта во Вьетнаме «просто дурачились». В Елисейском дворце подтвердили подлинность видео, на котором глава Франции во время визита во Вьетнам получил пощечину от своей жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

