Елисейский дворец прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону
В Елисейском дворце подтвердили подлинность видео, на котором глава Франции Эммануэль Макрон во время визита во Вьетнам получил пощечину от своей жены Бриджит Макрон. Об этом сообщило французское издание RMC.
Уточняется, что инцидент попал на камеру в тот момент, когда французский лидер вместе с супругой готовился выйти из самолета, прибыв с официальным визитом во Вьетнам. Журналисты запечатлели, как первая леди двумя руками хватает Макрона за лицо, после чего тот пытается увернуться. Пара не видела, что их снимает камера.
После этого, спускаясь по трапу самолета, Бриджит Макрон не приняла руки супруга, которую он ей предложил.
По данным RMC, сначала в Елисейском дворце отрицали подлинность видео, заявляя, что кадры могли быть сгенерированы нейросетью и в частности распространены пророссийскими аккаунтами.
Однако затем пресс-служба Франции подтвердила, что на видео – Макрон и его супруга Бриджит. По словам близкого друга Макрона, это была всего лишь незначительная супружеская перепалка и дурачество. Также он назвал это «моментом близости».
Ранее Макрон впервые отреагировал на информацию о том, что его жена Бриджит якобы родилась мужчиной. Он заявил, что эти слухи являются ложью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru