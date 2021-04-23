Песков заявил, что в Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщить о своём «самом принципиальном за четверть века решении», сообщает РИА Новости.

«Мне неизвестно об этом... Никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чём идёт речь», - отметил представитель Кремля.

Ранее белорусский лидер объявил об одном из самых «принципиальных решений», которое он принял за время своего нахождения у власти. При этом Лукашенко не стал уточнять, о чём именно идёт речь.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Москве 22 апреля, сообщает RT. По словам Пескова, в основном обсуждаись промышленная кооперация, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:БелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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