Песков заявил, что в Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщить о своём «самом принципиальном за четверть века решении», сообщает РИА Новости.
«Мне неизвестно об этом... Никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чём идёт речь», - отметил представитель Кремля.
Ранее белорусский лидер объявил об одном из самых «принципиальных решений», которое он принял за время своего нахождения у власти. При этом Лукашенко не стал уточнять, о чём именно идёт речь.
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Москве 22 апреля, сообщает RT. По словам Пескова, в основном обсуждаись промышленная кооперация, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Навальный решил прекратить голодовку
- Евросоюз призвал Россию открыть часть акватории Чёрного моря в районе Крыма
- «Семь на семь». В МИД РФ подтверждают симметричное сокращение дипломатов Москвой и Прагой
- УЕФА подтвердил перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
- Длинные майские праздники обрушили сайты РЖД, Кремля и ТАСС
- Латвия объявила о высылке российского дипломата
- Минюст РФ включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов
- Эксперты прогнозируют распродажу квартир в Москве
- Послание Киплингу в Телеграм перевесило чехов
- Песков заявил, что в Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru