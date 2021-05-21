Песков заявил, что у России нет проблем с «реальной силой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с «реальной силой» у России все нормально, а «мягкая сила» - это та сфера, над которой еще предстоит поработать.

«Но этот бронепоезд [реальной силы], как известно, у нас стоит на запасном пути, и не дай бог его оттуда выгонять», - заявил Песков во время выступления на просветительском марафоне «Новое Знание».