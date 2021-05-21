Песков заявил, что у России нет проблем с «реальной силой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с «реальной силой» у России все нормально, а «мягкая сила» - это та сфера, над которой еще предстоит поработать.

«Но этот бронепоезд [реальной силы], как известно, у нас стоит на запасном пути, и не дай бог его оттуда выгонять», - заявил Песков во время выступления на просветительском марафоне «Новое Знание».

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По словам Пескова, информационные войны «не закончатся никогда», но Россия может и должна распространять свою культуру в мире. Несмотря на конфронтацию, русский язык любят, а «русской культурой, спортом, молодыми людьми, наукой восхищаются».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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