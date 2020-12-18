Песков заявил, что у Путина нет смартфона
Президент России пользуется интернетом, но смартфона у него нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В феврале глава государства рассказал, почему не пользуется смартфоном. «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — отметил Путин.
Он также признался, что иногда звонит по смартфону, предоставленному подчиненными, однако это происходит значительно реже, пишет URA.RU.
Вместе с тем президент заявил, что технический прогресс невозможно остановить.
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