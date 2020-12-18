Песков заявил, что у Путина нет смартфона

В феврале глава государства рассказал, почему не пользуется смартфоном. «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — отметил Путин.



Он также признался, что иногда звонит по смартфону, предоставленному подчиненными, однако это происходит значительно реже, пишет URA.RU.

Вместе с тем президент заявил, что технический прогресс невозможно остановить.





