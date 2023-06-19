Песков заявил, что у Москвы и Минска много недругов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия исполнены решимости противостоять попыткам покуситься на их стабильность, сообщает РИА Новости.
Комментируя публикацию The Times о том, что вынужденно покинувших страну белорусов готовят к свержению белорусского лидера Александра Лукашенко он отметил, что у Москвы и Минска «очень много недругов и даже врагов».
«Конечно, среди них есть те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность... Естественно и Белоруссия, и мы... исполнены решимости противостоять этим попыткам», - заключил представитель Кремля.
Ранее газета The Times опуликовала материал, в котором говорится, что сотни бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших республику во время протестов 2020 года, проходят подготовку в Познани для свержения Александра Лукашенко, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru