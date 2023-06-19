Песков заявил, что у Москвы и Минска много недругов

Комментируя публикацию The Times о том, что вынужденно покинувших страну белорусов готовят к свержению белорусского лидера Александра Лукашенко он отметил, что у Москвы и Минска «очень много недругов и даже врагов».

«Конечно, среди них есть те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность... Естественно и Белоруссия, и мы... исполнены решимости противостоять этим попыткам», - заключил представитель Кремля.

Ранее газета The Times опуликовала материал, в котором говорится, что сотни бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших республику во время протестов 2020 года, проходят подготовку в Познани для свержения Александра Лукашенко, сообщает RT.