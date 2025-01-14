Песков заявил, что США дестабилизируют Кавказ
14 января 202511:55
США играют дестабилизирующую роль на Кавказе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, Вашингтон пытается «затягивать в свой кильватер новые страны».
Ранее стало известно, что США подпишут документ о стратегическом партнерстве с Арменией, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru