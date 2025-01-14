Песков заявил, что США дестабилизируют Кавказ

США играют дестабилизирующую роль на Кавказе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Директор ФСБ Бортников: Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ

«Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Вашингтон пытается «затягивать в свой кильватер новые страны».

Ранее стало известно, что США подпишут документ о стратегическом партнерстве с Арменией, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:КавказСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры