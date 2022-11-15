Патрушев заявил, что все задачи спецоперации будут выполнены
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, так как не получила гарантий своей безопасности, сообщает РИА Новости.
На совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России он также указал на невыполнение Киевом минских соглашений и реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия.
По его словам, ещё одна причина начать проведение упреждающей спецоперации - защита Донбасса и русскоязычного населения от геноцида.
Патрушев подчеркнул, что все задачи спецоперации будут выполнены.
«Несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определённые президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены», - заключил он.
Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо идти до конца, так как на поле боя в зоне проведения спецоперации стоит экзистенциальный выбор, сообщает RT.
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