Патрушев заявил, что все задачи спецоперации будут выполнены

На совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России он также указал на невыполнение Киевом минских соглашений и реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия.

По его словам, ещё одна причина начать проведение упреждающей спецоперации - защита Донбасса и русскоязычного населения от геноцида.

Патрушев подчеркнул, что все задачи спецоперации будут выполнены.

«Несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определённые президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены», - заключил он.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо идти до конца, так как на поле боя в зоне проведения спецоперации стоит экзистенциальный выбор, сообщает RT.