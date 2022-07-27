Песков заявил, что санкции мешают «Газпрому» гарантировать прокачку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за введённых против России санкций Евросоюза у «Газпрома» сузились технические возможности для поставок, сообщает РИА Новости.

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По его словам, из-за ограничений «процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднён».

«Газпром» был и остаётся надёжным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель Siemens Energy заявил, что компания не видит связи между обслуживанием турбин для «Северного потока» и сокращением поставок газа, которое анонсировали в «Газпроме», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюзДмитрий ПесковГазпром
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