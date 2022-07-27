Песков заявил, что санкции мешают «Газпрому» гарантировать прокачку

По его словам, из-за ограничений «процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднён».

«Газпром» был и остаётся надёжным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель Siemens Energy заявил, что компания не видит связи между обслуживанием турбин для «Северного потока» и сокращением поставок газа, которое анонсировали в «Газпроме», сообщает RT.