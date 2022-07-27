Песков заявил, что санкции мешают «Газпрому» гарантировать прокачку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за введённых против России санкций Евросоюза у «Газпрома» сузились технические возможности для поставок, сообщает РИА Новости.
По его словам, из-за ограничений «процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднён».
«Газпром» был и остаётся надёжным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее представитель Siemens Energy заявил, что компания не видит связи между обслуживанием турбин для «Северного потока» и сокращением поставок газа, которое анонсировали в «Газпроме», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Минобороны РФ запустило паромы из Ейска в Мариуполь
- Песков заявил, что санкции мешают «Газпрому» гарантировать прокачку
- Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество
- Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса
- Сбербанк впервые за 20 лет повысил стоимость уведомлений
- Онищенко: Россиянам нужно успеть ревакцинироваться от COVID-19 до сентября
- СМИ: патриарху Кириллу запретили въезд в Литву
- В Кремле обвинили молдавские власти в насаждении антироссийской повестки
- Минобороны: Российские военные уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS
- Эксперт назвал вакансии с максимальным количеством собеседований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru