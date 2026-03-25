Песков заявил, что Россия пока не выступала посредником по Ирану

Россия пока не выступала посредником в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве «слышат и читают информацию» о якобы проведении переговоров «при посредничестве целого ряда стран».

«Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было», — отметил представитель Кремля в эфире «Первого канала».

Ранее Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ближайшее время вряд ли возможна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПереговорыИранРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры