Песков заявил, что Россия пока не выступала посредником по Ирану
Россия пока не выступала посредником в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве «слышат и читают информацию» о якобы проведении переговоров «при посредничестве целого ряда стран».
«Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было», — отметил представитель Кремля в эфире «Первого канала».
Ранее Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ближайшее время вряд ли возможна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Компенсация - 100 тысяч»: Куда могут не принять на работу из-за татуировок
- Вплоть до квитанций ЖКХ: В Госдуме перечислили, как снизить детскую преступность
- Ефремову не удалось собрать полный зал на свой первый после УДО спектакль
- Адекватная стоимость: Как долго будут снижаться цены на квартиры
- «Удар по кошельку»: Почему заказы марткетплейсов будет выдавать «Почта России»
- В России потребовали усилить контроль за ремонтом дорог
- «Никто не выгонял»: Названы условия возвращения Netflix в Россию
- Песков заявил, что Россия пока не выступала посредником по Ирану
- Россиянам рассказали о влиянии количества прочитанных книг на трудоустройство
- Экс-губернатор Курской области рассказал о полученных Старовойтом откатах