СМИ: В Нидерландах обнаружили останки легендарного д'Артаньяна
Останки, предположительно, легендарного французского мушкетёра д'Артаньяна, обнаружили в церкви провинции Лимбург (Нидерланды) во время ремонтных работ. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет RT.
Гасконский дворянин Шарль де Бац де Кастельмор, он же шевалье д'Артаньян, а затем граф де Кастельмор, командовавший мушкетёрами французского короля Людовика XIV, погиб в 1673 году при осаде Маастрихта.
Археолог Вим Дейкман рассказал телеканалу NOS, что в настоящее время проводится ДНК-экспертиза.
«Но пока ничто не противоречит тому, что это останки д'Артаньяна», — указал учёный.
Ранее в Египте впервые за 103 года нашли гробницу фараона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме исключили отказ россиян от наличных денег
- Орбан предрек Европе возврат к российской энергии
- Госдума отклонила запрет на изъятие у должника ипотечного жилья
- Барщевский объяснил, почему частные театры обязаны отчитываться за госгранты
- СМИ: В Нидерландах обнаружили останки легендарного д'Артаньяна
- «Компенсация - 100 тысяч»: Куда могут не принять на работу из-за татуировок
- Вплоть до квитанций ЖКХ: В Госдуме перечислили, как снизить детскую преступность
- Ефремову не удалось собрать полный зал на свой первый после УДО спектакль
- Адекватная стоимость: Как долго будут снижаться цены на квартиры
- «Удар по кошельку»: Почему заказы марткетплейсов будет выдавать «Почта России»