СМИ: В Нидерландах обнаружили останки легендарного д'Артаньяна

Останки, предположительно, легендарного французского мушкетёра д'Артаньяна, обнаружили в церкви провинции Лимбург (Нидерланды) во время ремонтных работ. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет RT.

В Перу обнаружили мумии возрастом более тысячи лет

Гасконский дворянин Шарль де Бац де Кастельмор, он же шевалье д'Артаньян, а затем граф де Кастельмор, командовавший мушкетёрами французского короля Людовика XIV, погиб в 1673 году при осаде Маастрихта.

Археолог Вим Дейкман рассказал телеканалу NOS, что в настоящее время проводится ДНК-экспертиза.

«Но пока ничто не противоречит тому, что это останки д'Артаньяна», — указал учёный.

Ранее в Египте впервые за 103 года нашли гробницу фараона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: /vk.com/s.busurin
ТЕГИ:НаукаФранцияАрхеологиНидерланды

Горячие новости

Все новости

партнеры