СМИ: В Нидерландах обнаружили останки легендарного д'Артаньяна

Гасконский дворянин Шарль де Бац де Кастельмор, он же шевалье д'Артаньян, а затем граф де Кастельмор, командовавший мушкетёрами французского короля Людовика XIV, погиб в 1673 году при осаде Маастрихта.

Археолог Вим Дейкман рассказал телеканалу NOS, что в настоящее время проводится ДНК-экспертиза.

«Но пока ничто не противоречит тому, что это останки д'Артаньяна», — указал учёный.

