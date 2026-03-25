Орбан предрек Европе возврат к российской энергии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу со временем придется снова закупать энергоносители у России, поскольку отказ от одного из ключевых источников оказался стратегической ошибкой. Об этом он сообщил в интервью блогеру Марио Науфалу.

По словам Орбана, зависимость Европы от энергоресурсов не позволяет полностью отказаться от дешевых поставок, а ситуация с закрытием Ормузского пролива лишь усиливает неопределенность на рынке. Он отметил, что Евросоюз в итоге будет вынужден вернуться к закупкам у России.