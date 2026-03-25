Орбан предрек Европе возврат к российской энергии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу со временем придется снова закупать энергоносители у России, поскольку отказ от одного из ключевых источников оказался стратегической ошибкой. Об этом он сообщил в интервью блогеру Марио Науфалу.

По словам Орбана, зависимость Европы от энергоресурсов не позволяет полностью отказаться от дешевых поставок, а ситуация с закрытием Ормузского пролива лишь усиливает неопределенность на рынке. Он отметил, что Евросоюз в итоге будет вынужден вернуться к закупкам у России.

Орбан: Конфликт на Украине разорит Европу

Венгерский премьер также раскритиковал политику ЕС в отношении США. По его мнению, европейские страны допустили еще одну ошибку, испортив отношения с Вашингтоном из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, что ослабило возможности сотрудничества.

В октябре прошлого года, Орбан говорил о намерении Венгрии обойти ограничения Евросоюза на импорт российских нефти и газа. Позже Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа, включая запрет на его транзит через территорию союза в третьи страны, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
