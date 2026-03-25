Госдума отклонила запрет на изъятие у должника ипотечного жилья
Госдума не поддержала запрет на изъятие залоговой недвижимости у должников по ипотеке, даже если это их единственного жилье. Соответствующие поправки отклонили в первом чтении, следует из данных информационной системы нижней палаты парламента.
Депутаты постановили, что принятие нормы ставит под удар банки, так как увеличится риск невозврата. Это повлечет за собой ужесточение требований к потенциальным заемщикам, поэтому россиянам станет сложнее воспользоваться жилищным кредитованием. Это стало основной причиной отклонения поправок.
Авторы документа предлагали включить ипотечную недвижимость в список имущества, которое нельзя изымать у должника, если это единственное жилье заемщика, а сумма долга выплачена более чем наполовину. Также предлагалось включить в перечень земельные участки, на которых располагается единственное жилье должника.
В пояснительной записке подчеркивалось, что сложная экономическая ситуация приводит к росту платежей, потери дохода и просроченным взносам, в связи с этим многие владельцы ипотечных квартир рискуют остаться без единственного жилья.
По данным НСН, к концу 2025 года вдвое выросло число продаж ипотечных квартир. Россияне вынуждены идти на такие меры, так как больше не в состоянии обслуживать свой кредит.
