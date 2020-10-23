Новости за ночь: Песков заявил, что Россия не собирается терпеть хамство Запада

Россия не будет терпеть хамство со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

Он добавил, что российская сторона разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях, однако собирается продолжать разъяснять свою позицию.

Пресс-секретарь добавил, что Россию и Германию объединяют общие проекты и интересы. Он отметил, что в России готовы с терпением объяснять свою позицию партнерам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Россия может прекратить отношения с Евросоюзом.

