Новости за ночь: Песков заявил, что Россия не собирается терпеть хамство Запада
Россия не будет терпеть хамство со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».
Он добавил, что российская сторона разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях, однако собирается продолжать разъяснять свою позицию.
Пресс-секретарь добавил, что Россию и Германию объединяют общие проекты и интересы. Он отметил, что в России готовы с терпением объяснять свою позицию партнерам.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Россия может прекратить отношения с Евросоюзом.
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