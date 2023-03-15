Песков заявил, что Россия не отказывалась от диалога с США

Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Соединенными Штатами, не отказывается и сегодня. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Комментируя вопрос о том, к чему приведет ситуация с беспилотником США в Черном море, Песков отметил, что каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАРоссия
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