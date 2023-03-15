СМИ: В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма

Подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может поднять обломки упавшего над Черным морем беспилотника MQ-9. Об этом сообщил Newsweek.

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По его словам, если Россия поднимет обломки беспилотника, то она якобы может таким образом получить доступ к американским технологиям.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

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